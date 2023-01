IJskoude hobby: Winterse waterratten hebben nu een eigen ‘Dipdag’

Na jaren leegstand komt er weer leven in het opvallende glazen paviljoen aan de Waalkade

NIJMEGEN - Jarenlang stond het leeg, maar er komt dit jaar weer leven in het bekende glazen paviljoen aan de Nijmeegse Waalkade. In het opvallende vierkante pand met uitzicht over de Waal start de Wimmie Vos (21) een coffee- en conceptstore.

9 januari