IJzerhandelaren zijn nu ook koetsier voor rouw en trouw: ‘Het rijden met de paarden, maar ook de dienstverlening maken het leuk’

achtergrond De Vierdaagse­fees­ten gaan zeker door, maar de vraag is: hoe?

13 maart NIJMEGEN - Zelfs als in de derde week van juli alle coronamaatregelen zijn opgeheven, is de kans klein dat de Vierdaagsefeesten ouderwets groot uitpakken. Voorbereidingen daarvoor moeten nu al worden getroffen. Omdat op dit moment de gezondheidssituatie in de derde week van juli onduidelijk is, kan daar echter niet mee worden begonnen.