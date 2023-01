Ikea-ontbijt inspireert het gasthuis: ‘Moet je kijken wat je voor 1,60 euro krijgt’

,,We hadden er al voor corona mee willen beginnen”, vertelt Roel Jutten, de directeur van het Gasthuis.



,,Maar dat ging dus even niet. Nu hebben we de zaak weer opgepakt. We vinden het fijn als mensen gemakkelijk het Gasthuis binnenkomen. Daarom hebben we ook een kapper en een winkeltje binnen onze muren. En nu dus een ontbijtservice.”