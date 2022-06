Illegaal bomen gekapt? Voortaan echt verplicht nieuwe te planten in gemeente Berg en Dal

Monumenta­le Villa Wylerberg in Beek is voortaan een openbaar museum

BEEK - De monumentale villa Wylerberg op de Beekse heuvelrug is voortaan elke woensdag en zondag te bezoeken. De villa is namelijk omgedoopt tot een openbaar museum. Binnen is een expositie ingericht over onder meer het bewogen en bijzondere leven van de prominente bewoonster Marie Schuster, die opdracht gaf voor de bouw. Van haar wordt ook een film vertoond.

23 mei