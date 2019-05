Illegaal housefeest in kwetsbaar natuurgebied zorgt voor ergernis: ‘Het is geen speeltuin’

Grote groep mensen houdt illegaal feest in bossen van Heilig Landstich­ting

19 mei HEILIG LANDSTICHTING - Een grote groep mensen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest gehouden in de bossen langs de Biesseltsebaan in Heilig Landstichting. Volgens de politie Berg en Dal kwamen er diverse meldingen van geluidsoverlast binnen.