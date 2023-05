In Berg en Dal overwegend bewolkt weer vanochtend

Kopschop­pers (19 en 20 jaar) gooien met fiets en terras­stoel en slaan Tsjech helemaal in elkaar: voorlopig vrijgela­ten

Hoe afgrijselijk de aanleiding ook is, misschien was het voor de twee jongemannen die op 10 september vorig jaar in Nijmegen na een avondje stappen een Tsjech in elkaar sloegen, wel het moment dat ze tot inkeer kwamen.