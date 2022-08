In de werf van Millingen staat in het diepste geheim een ‘Philipsfabriek’

Scheeps­wrak op strand Schenken­schanz bij Millingen is een trekpleis­ter

MILLINGEN - Het is alleen zichtbaar bij een extreem lage waterstand in de Rijn: dan valt het in 1895 ontplofte dynamietschip Reimer weer droog op het strand van schiereiland Schenkenschanz, zo’n kilometer over de grens bij Millingen. Het is inmiddels een trekpleister waar vooral Duitse dagjesmensen op afkomen.

9 augustus