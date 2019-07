In Groesbeek gestolen auto gebruikt bij ramkraak in Elst

video Drenkeling in Waal bij Ooij is 26-jarige man uit Kleve

27 juli VLIETBERG/OOIJ - De zwemmer die vrijdagavond verdronken is in de Waal ter hoogte van de Vlietberg bij Ooij is een 26-jarige inwoner van Kleve. De man was er met iemand anders aan het zwemmen. Dat zegt de politie.