In Groesbeek is het niet zo moeilijk om als minderjarige tijdens carnaval aan bier te komen

video Carnavals­rel in Milsbeek: Pastoor verbiedt jeugdbrui­loft in de kerk

1 maart MILSBEEK - Teleurstelling bij carnavalsvierders in Milsbeek, de Jeugdboerenbruiloft mag dit jaar ineens niet meer in de kerk plaatsvinden. De pastoor houdt voet bij stuk: carnaval is mooi, maar de kerk is een ruimte van gebed.