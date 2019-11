In twintig seconden is Robert Antas alles kwijt bij grote brand in Ooij

De woning aan de Vlietberg in Ooij brandde woensdag compleet af. Antas wilde net gaan douchen, zegt Edward Wolfs uit Nijmegen, bevriend met de Pool en een dag later aanwezig op de plek des onheils om hem te steunen. ,,Hij werd geroepen door zijn vrouw die al snel met de kinderen naar buiten was gerend. Ook de andere mensen die in het huis waren, konden vluchten. Robert is in zijn onderbroek naar buiten gekomen. Binnen twintig seconden stond alles in lichterlaaie.”



Niets is er van de woning over. ,,Ik zag de brand op televisie”, zegt Wolfs die eerst niet door had dat het om het huis van zijn vriend ging. ,,Hij was nog bij mij aan het klussen geweest. Ik heb hem gebeld. Het belangrijkste was, zei hij, dat iedereen veilig was. Maar hij is wel in één klap alles kwijt.”



Wat kunnen Wolfs en zijn vrouw anders doen dan hem steunen? Troosten, in de armen nemen. ,,We moeten kleren regelen.” Want ook die zijn verkoold.



De brandweer komt langs om nog even het verhaal van Antas te horen, de exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zijn vrouw en kinderen zijn ondergebracht bij familie. Dit weekend gaan ze terug naar Polen. Antas heeft in Nijmegen tijdelijk onderdak gevonden.