Inbrekers in bezit van boksbeugel op heterdaad betrapt in woning Groesbeek

Hond van Groesbeke­naar komt onder motor en is op slag dood

4 mei GROESBEEK - Twee honden zijn woensdag onder een motor gekomen op de Rijlaan in Groesbeek. Eén hond was op slag dood. De andere kwam er 'slechts' met gekneusde ribben en heup vanaf. De motorrijder bleef vrijwel ongedeerd en had een dag later alleen nog wat last van zijn pols. ,,Het is triest, maar het is goed dat de motorrijder niets heeft.’’