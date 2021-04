Internationaal gezochte crimineel na dertien jaar opgepakt in Beek: man gebruikte vals paspoort

De grande dame van de Berg en Dalse VVD stopt ermee: ‘Het is lang genoeg geweest’

20 april GROESBEEK - Ze is de nestor van de Berg en Dalse gemeenteraad. Mechteld ten Doesschate is sinds 1982 het boegbeeld van de VVD in eerst de vroedschap van Groesbeek en, na de gemeentelijke herindeling in 2015, in die van Berg en Dal. Maar de grande dame van de Berg en Dalse politiek gaat er een punt achter zetten: ze is niet meer beschikbaar voor de liberale lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.