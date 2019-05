Jaap Dirkmaat: ‘Ik kom tijdens het wandelen het liefst geen hordes mensen tegen’

Nu even nietWat doen bekende Gelderlanders in het weekend? Elke week bespreekt iemand hier zijn of haar programma.

Naam: Jaap Dirkmaat (60)

Woonplaats: Beek

Functie: Oprichter Das & Boom, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Huisgenoten: kippen en kanaries

Het is weekend. Waar bent u op vrijdagavond?

,,Ofwel in de trein op weg naar Rotterdam, of in Nijmegen, Arnhem of Beek. Dan ga ik samen met mijn vriend uit eten. Er is veel keus in de regio. Mag ik reclame maken? Tante Koosje, ’t Spijker... Even de knop op nul en ontspannen.”

Bent u een uitslaper?

,,Zeker! Tot 11.00 uur. Maar dat lukt mij makkelijker als ik niet thuis slaap. Want het informatiecentrum hier (het Landschapmuseum, CB) is elke zondag open. Dan wordt de tuin bevolkt door bezoekers.”

U bent een natuurmens. Ik neem aan dat u graag naar buiten gaat?

,,Ik kom tijdens het wandelen het liefst geen hordes mensen tegen. Daarom ga ik naar andere gebieden, verder weg, waar je rustig kunt picknicken. Bijvoorbeeld het Heuvelland in Zuid-Limburg. Die bloemrijke akkerranden zijn een lust voor het oog.

Net als het dorpje Noordbeek, met zijn prachtige tradities. Op de tweede zaterdag na Pasen halen ze daar een 30 meter hoge boom op om Sint Brigida te eren, de beschermheilige van het vee. Twintig versierde knollen gaan dan mee naar het dorp. Er is een katholieke processie en de straat is belegd met bloemenmozaïek. Mensen komen ervoor terug naar hun geboortedorp. Ik vind dat mooi.”

Heeft u nog meer tips?

,,De Hoge Berg in Texel. Prachtig om rond te fietsen of te wandelen. Overal om je heen de zee, flitsende vuurtorens. Je bent er aan de rand van de wereld. Of de Eilandspolder boven Amsterdam. Ik vind het ook leuk herbergjes te leren kennen. Ik heb behoefte aan een thuiskom-gevoel. Vroeger gingen we wel eens op ‘vakantie’. Dan reed mijn vader zes blokken om om gewoon bij Tivoli te eindigen, haha. Het is wel fijn als ik niet de neiging heb me overal mee te bemoeien.”

Hoe bedoelt u?

,,Als je veel weet over de natuur, zie je ook veel misgaan. Ik krijg stress van wat er gebeurt. Vakantie in Nederland? O neeee, zegt mijn vriend dan. Dan kom ik met een waslijst van allemaal dingen. Dan ga ik liever naar Engeland.”

Of Schotland. Vertel eens over die doedelzak. Het is toch niet makkelijk om die te bespelen?

,,Ik speel ook harp, dat is moeilijker, want subtieler. Maar die doedelzak. Ik kan hier zo veel herrie maken als ik wil. De dichtstbijzijnde buren wonen op veilige afstand. Met de Vierdaagse speel ik ook. Dan vermom ik me met een grote zonnebril.”