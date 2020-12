Jaap Dirkmaat wil handhaving en doet beroep op provincie: Geen mountainbikers in het bos

Voor Nederland unieke sluipwesp uit Beekse vijver is alweer dood

22 november BEEK - Jochem Kühnen uit Beek ontdekte in zijn achtertuin de Tiphodytes gerriphagus, een sluipwesp die niet eerder in Nederland was gezien. Maar het beestje is inmiddels dood. Hij overleefde nader onderzoek niet.