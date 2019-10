Japanner Nakamura schiet De Treffers namens Twente uit de KNVB-beker

Plaquette luisterkei Liberation Route in Millingen verdwenen

19:00 MILLINGEN AAN DE RIJN – Van de luisterkei die ligt aan de Rijndijk in Millingen aan de Rijn nabij de Gelderse Poort is de plaquette die op de kei bevestigd was verdwenen. Daarop werd het verhaal verteld over Millingen in oorlogstijd.