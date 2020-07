Jelle (19) al drie dagen vermist na vertrek uit zorginstelling Groesbeek

Groesbeek­se marktmees­ter Stef van de Pol zwaait af

30 juni GROESBEEK - Hij was 31 jaar marktmeester in Groesbeek en 10 jaar in Millingen. Stef van de Pol (64) zwaaide dinsdag af in die functie. Hij gaat eind van dit jaar met pensioen als bode van de gemeente Berg en Dal en is zijn taken - marktmeester was een neventaak - zoetjesaan aan het overdragen. Sandra Bakker van de gemeente Berg en Dal is de nieuwe marktmeester.