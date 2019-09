Jetten nodigt Baudet uit mee naar Berg en Dal te gaan

D66-voorman Jetten reageerde door te vertellen over zijn gesprek met het gezin in Berg en Dal 'dat met gevaar voor eigen leven is gevlucht'. Volgens Jetten is weliswaar IS verslagen, maar kun je er niet omheen dat Asad nog steeds aan de macht is in Syrië en er een dictatoriaal regime is. ,,Dat gezin heeft drie kinderen. Eén volgt nu een opleiding tot ICT’er, de tweede tot apothekersassistent en derde wil graag politieagent worden.”