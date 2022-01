Johan (50) die immuun leek en alles deed om het virus op te lopen, krijgt alsnog corona

Boeren kritisch over spelregels voor in buitenge­bied: ‘Je wil niet tegen in beton gegoten regels lopen’

GROESBEEK - ‘Overal ter wereld zit er een keukenblokje in een vakantie-appartement, maar in de gemeente Berg en Dal mag dat niet (meer) in het buitengebied. En een ‘boerenterras’ van 10 bij 10 meter is te klein; toeristen komen hier om van de rust en de ruimte te genieten. Geef ze die dan ook.’

23 december