Jonge vrouw getuigde eerder nog voor hem, nu zit ze tegenover de man die haar ‘wurgde en stompte’

De laatste bever is nog niet afgescho­ten: ‘Ze hadden zich moeten afvragen: wat als hij in de weg komt te zitten’

Vorige week werden twee bevers afgeschoten bij de Oude Wiel in Wamel. Door hun gangenstelsel in de Waaldijk was er een te groot risico op een dijkdoorbraak, volgens Waterschap Rivierenland. Dat lot zal meer bevers wachten, denken de experts.

25 oktober