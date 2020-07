Jonge zeehondjes in Tiergarten Kleef, een van de moeders is al 23

Vooral het feit dat Lisa gejongd heeft leidde tot extra vreugde in Kleef, want ze is al 23; Elektra is pas 5. De dierentuin had er niet meer op gerekend dat Lisa gezien haar leeftijd nog een keer zou jongen. Vader van beide zeehondjes is Janik. De zeehondjes worden nog even afzijdig gehouden, maar ze zijn van een afstand wel te zien voor het publiek.