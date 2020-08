Jongen (11) en twee vrouwen ernstig verwond met keukenmes na ruzie

Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.20 uur in een woning aan de Ferdinandstrasse in Kleef. De man en de vrouw hadden met kennissen een feestje gevierd in een huis aan de Turmstrasse. Volgens getuigen had het stel op het feest al bonje.



Na het feest ging het stel naar het gedeelde appartement aan de Ferdinandstrasse, waar ook de zus en haar zoon verbleven. Het jonge stel kreeg in de slaapkamer ruzie, waardoor de zus en haar zoon wakker werden. Toen ze haar zus te hulp kwam, viel de 21-jarige man zijn partner, haar zus (28) en de 11-jarige jongen aan met een mes en verwondde hen ernstig.



De 28-jarige vrouw vluchtte door de gang de straat op, daar liet de verdachte haar gaan. Ze liep ernstig hoofd- en schouderletsel op, maar is buiten levensgevaar. Ook de 19-jarige vrouw en de 11-jarige jongen liggen nog in het ziekenhuis.



De politie heeft de verdachte gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag.