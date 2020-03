Jongste das ooit in de opvang

Het vermoeden bestaat dat een Jack Russel van een gezin daar het beestje uit een nabijgelegen dassenburcht heeft gehaald. ,,Via de dierenambulance is de das bij ons gekomen", zegt Tim Leenders van Das & Boom.



Volgens hem maakt het dier het naar omstandigheden goed. ,,Normaal gesproken worden jonge dassen uiteindelijk weer uitgezet in de natuur, maar omdat deze nog zo jong is heeft ze zoveel extra verzorging nodig dat de kans bestaat dat ze tam wordt.” Het is de vraag of het diertje nog terug de natuur in kan. ,,Maar we moeten eerst afwachten of ze het wel redt.”



Das & Boom helpt al veertig jaar dassen in nood.