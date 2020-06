Jos lost vijf gulden (!) boete af bij de bieb nadat hij boek na 39 jaar terugbracht

Deel speeltuin­tje Groesbeek dicht door onder­gronds bijennest

13:12 GROESBEEK - In het speeltuintje aan de Kerkstraat in Groesbeek kunnen kinderen even niet terecht bij het waterspeeltoestel. In de grond bij het toestel is een bijennest aangetroffen en de gemeente Berg en Dal wil niet dat kinderen kans lopen op bijensteken.