Joyce en Jos uit Ooij werken fulltime en zijn pleegouder: ‘We wilden weer spelen en liefde geven’

OOIJ - Jos Willems speelt weer lekker met lego sinds hij pleegvader is van twee jongens van 2 en 4. Samen met zijn partner Joyce van de Ven vangt hij de broertjes eens in de twee weken op. ,,Het is prachtig om te zien hoe ze hier ontspannen.”