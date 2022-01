Jurist Lucas Schenkels uit Beek verzet zich tegen het rookverbod: ‘Een rokende burger heeft ook rechten’

de verzoening Het is soms lastig je te verzoenen met de wolf: ‘Dit dier is de spiegel van hoe je kunt samenleven met de natuur’

Kerst is bij uitstek de tijd van verzoening. De Gelderlander brengt mensen met ver uiteenlopende standpunten aan tafel. Tijd voor een goed gesprek, mét in plaats van over elkaar. De kwestie? De komst van de wolf in Nederland lokte in 2021 felle discussies uit tussen voor- en tegenstanders.

25 december