Jurist verzet zich tegen rookverbod: ‘Vervang de sigaret door kop koffie en je weet wat ik bedoel’

Drukte bij Feest van Licht: Orientalis moest de poort al eens sluiten

HEILIG LANDSTICHTING - Het is druk bij Museumpak Orientalis in Heilig Landstichting, vanwege het Feest van Licht. Zo druk dat de poort vorige week donderdag al eens dicht moest, omdat er te veel mensen in het park waren.

3 januari