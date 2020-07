‘Kabouterboom’ in Beek is niet meer de dikste boom van Nederland

De befaamde kabouterboom in het Kastanjedal in Beek is ingehaald door een reuzensequoia die bij een villa in Brummen staat. Dat was overigens al langer bekend bij insiders, maar het moest geheim blijven. Nu mag Jan Publiek het ook weten.

De sequioia heeft inmiddels een omvang van 8 meter en 60 centimeter. De Beekse kabouterboom blijft steken op 8 meter en 33 centimeter. Hij is vrijwel uitgegroeid: de laatste vier metingen (laser met sinusmethode) gaven althans steeds vrijwel dezelfde omvang weer. Maar de sequoia groeit nog elk jaar.

De vorige bewoonster van de villa, een barones, hield de boom geheim. ,,Ze had geen zin in pottenkijkers en vroeg me om de boom alleen te vermelden in het gesloten register van de Bomenstichting”, zegt Jeroen Phillipona, coördinator van het landelijk register monumentale bomen van de Bomenstichting. ,,We hebben wel toestemming nodig om zoiets bekend te maken, want de boom staat op privéterrein.”

Goede vriend

De huidige bewoners staan daar anders in. Hasmik en Willem Bohlmeijer zijn trots op hun boom en willen dat ook graag laten weten. Hasmik Bohlmeijer knikt. ,,Ik word elke ochtend wakker met een prachtig uitzicht op onze mooie mammoetboom. Die boom is dan als een goede vriend die me begroet. Het is een schitterend stukje natuur dat onze tuin verrijkt.”

Op de dikke bomen-top tien van de website Monumentale Bomen (monumental trees.com) staat de kabouterboom nu op de tweede plek. Deze regio is met twee vermeldingen overigens goed bedeeld in deze landelijke top tien. Op nummer 6 staat een Amerikaanse eik uit Malden met een omvang van 7,88 meter. Die staat in het Elshofbos, maar het is wel een meerstammige boom. De kabouterboom is enkelstammig.

Volledig scherm De kabouterboom. Hier zou Paulus de Boskabouter wonen. © Paul Rapp

Loet van Sluis, voormalig voorzitter van de Beekse VVV, kan er niet echt wakker van liggen dat de kabouterboom als dikste onttroond is. ,,Destijds bleek uit gegevens van het Geldersch Landschap dat de kabouterboom de dikste van het land was. Ook al is-ie nu ingehaald: het blijft natuurlijk nog wel steeds de dikste holle boom van Nederland.”

Hol

De kabouterboom is inderdaad hol: dankt ook zijn naam aan dat feit dat ouders hun kinderen vertellen dat er kabouters in wonen. De kabouterroute - een bij kinderen populaire wandelroute - loopt dan ook langs de kabouterboom. Overal langs de route staan beeldjes van kabouters.

Begin januari 2005 werd in de holte van de boom vuurtje gestookt door kinderen. De boom overleefde dat en liep opnieuw uit. In 2019 werd de boom bedreigd door erosie van de heuvelrug en moesten er ingrijpende maatregelen getroffen worden. Een meterslange keerwand zorgt er nu voor dat de boom over tientallen jaren nog steeds fier overeind zal staan.

