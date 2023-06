Kalfje had publiekstrekker Orientalis moeten zijn, maar is na zwerftocht van tien dagen dood: ‘Er moest iets gebeuren’

MET VIDEO Natuur­brand verwoest 500 vierkante meter bos, voorbijgan­ger slaat alarm

Een natuurbrand heeft maandagmiddag even na 17.00 uur in totaal 500 vierkante meter aan bos verwoest aan de Meerwijkselaan in Heilig Landstichting. Vanwege de droogte werd er direct alarm geslagen door een voorbijganger.