Kamerlid boerenpartij bezoekt voedselbos na ophef: ‘Niet denken dat hierdoor boeren niet meer nodig zijn’

Een Tweede Kamerlid in Groesbeek, dat komt niet dagelijks voor. Zeker niet buiten de spotlights - verstopt in een bosje tussen de weilanden achter kerkdorp De Horst. En al helemaal niet met het voorstel om ‘even wat kiwizaadjes’ in de bodem te stoppen. Toch is dat precies wat er woensdagmiddag gebeurt als BoerBurgerBeweging-voorvrouw Caroline van der Plas in Groesbeek is.