Kamervoorzitter Arib vindt thuis opzoeken politici onacceptabel: ‘Dan ga je grens over’

Gemeente­huis in Groesbeek verschiet opnieuw van kleur

22 oktober GROESBEEK - Het gemeentehuis van Berg en Dal in Groesbeek is weer van kleur verschoten. Nu baadt het gebouw in blauw licht. Dat gebeurt vanwege de 75e verjaardag van de Verenigde Naties. In heel Nederland kleuren gemeentehuizen, historische gebouwen, standbeelden en fonteinen blauw om aandacht te vragen voor vrede en veiligheid en het werk van de VN.