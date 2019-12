Kan jubileumfeest Achilles '29 wel doorgaan op sportpark? Rechter beslist

‘Niet uit te leggen aan slachtof­fer’: minister moet Kamer uitleg geven over niet bestraffen kopschop­pers

10:29 GROESBEEK - De SP heeft Kamervragen gesteld over een opmerkelijk optreden van het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak tegen vier verdachten van een vechtpartij in Groesbeek. Justitie trok zich terug uit het hoger beroep omdat het niet kon instaan ‘voor de integriteit van het bewijsmateriaal’. Het viertal gaat daarmee - na eerder te zijn veroordeeld tot tien maanden cel - definitief vrijuit.