Kandidaat-wethouder Berg en Dal van alle blaam gezuiverd na integriteitsonderzoek: ‘Erg opgelucht’

Ten Westeneind staat als fractielid van LOKAAL! - een van de verkiezingswinnaars in Berg en Dal - op pole-position om wethouder te worden in een nieuw gemeentebestuur.



Bij een openbare bijeenkomst over de vorming van die coalitie kreeg hij echter de vraag of hij zich mogelijk eerder al als wethouder had uitgegeven tijdens een bijeenkomst over de toekomst van de Groesbeekse dancing De Linde. Burgemeester Mark Slinkman had daarover een melding binnengekregen en al besloten tot het uitvoeren van een integriteitsonderzoek.