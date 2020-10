Kans is groot dat ook in Mook en Berg en Dal een vuurwerkverbod komt

5 vragen over Vuurwerk in eigen Nijmeegse tuin? Mag! Zolang de buren er maar geen last van hebben

11 oktober NIJMEGEN - Het Nijmeegse vuurwerkverbod leidt tot knallende discussies tussen voor- en tegenstanders. Wat is het nut? Mag je afsteken in eigen tuin? En kan een grondbloem nu wel of niet? Vijf vragen mét antwoorden.