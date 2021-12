Kapper Arno (60) is gedoe rond corona zat en stopt na 30 jaar met knippen: ‘Op zoek naar nieuw werkplezier’

video 2G-plus (vaccinatie én negatieve coronatest) geldt niet voor boodschap­pen doen in Kranenburg

KRANENBURG - Duitsland heeft strengere maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Maar je kunt nog steeds even boodschappen gaan doen bij de Aldi of de DM in Kranenburg en even tanken bij een Tankstelle. Ook de restaurants zijn open. Hiervoor geldt het 2G-regime: je moet gevaccineerd of genezen zijn van corona om binnen te mogen (mét mondkapje).

29 december