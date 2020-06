Kastelein John wordt gekort vanwege zijn inzet als brandweerman

‘Rare geesten’ bekladden met an­ti-VOC-tek­sten en Jodenster panelen van de herinne­rings­rou­te in de Ooijpolder

14 juni NIJMEGEN - ‘VOC was enkel bloed.’ ‘VOC was sexueel misbruik voor geld.’ De ondergrond van twee panelen van de dit voorjaar gerealiseerde herinneringsroute Thornsche Molen - Zyfflich in de Ooijpolder, strijdtoneel in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met deze leuzen.