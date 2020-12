Kerkrel in De Horst: eigenaar heeft sleutel van politie weer teruggekregen

Na zestien jaar is de kerk in De Horst eindelijk verkocht: plan voor dorpshuis kan prullenbak in

18 december DE HORST - Na zestien jaar in de verkoop te hebben gestaan, is de kerk in De Horst eindelijk verkocht. Het kerkbestuur heeft de kerk overgedaan aan de Nijmeegse ondernemer Pieter Spierings. Het plan voor een dorpshuis in de kerk - dat veel inwoners van De Horst wel zagen zitten - is daarmee definitief de prullenbak in. Het is een toch wel verrassende ontwikkeling in de soap die rond het gebouw was ontstaan.