‘Kerst in het hart van de gewone soldaat’, een muzikale herinnering aan waarde van vrijheid

The Moonlights 42 jaar: De Bullens­ound is nog springle­vend

GROESBEEK - Het heeft twee jaar geduurd en het was drie keer wegens corona uitgesteld, maar vrijdag- en zaterdagavond was het dan zover: het ras-Groesbeekse dansorkest The Moonlights vierde in de uitverkochte Groesbeekse bar-dancing de Hoeve hun 40(+2)-jarig bestaan.

26 november