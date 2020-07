Kever-invasie in Millingen: ‘Heel vervelend, maar ik kan er niets aan doen’

Als ze niet zo klein waren zou je er over struikelen: in bermen, op opritten, in tuinen. Ze klimmen tegen ramen op en belanden met tientallen tegelijk in zwembaden.



René Gerritzen maakt twee keer per dag een ronde door zijn tuin. ,,Dan trap ik ze dood en veeg ze ’s avonds bij elkaar. Toevallig is Gerritzen ook behandelaar plaagdieren voor de gemeente Berg en Dal. Hij kreeg deze week tientallen telefoontjes en berichten.



,,Ja, veel klachten. Van kinderen die niet durfden slapen tot iemand die nu noodgedwongen vakantie thuis viert met de familie en het zwembad niet in kan. Dat is balen, dat snap ik.’’