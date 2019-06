Kilometerslang wit spoor op wegdek naar Groesbeek

Nieuwe hoofdspon­sor Achilles: ‘Club verdient weer vertrouwen’

29 juni GROESBEEK - Goed nieuws voor Achilles’29. De nieuwe hoofdsponsor Cool Car Nederland verbindt zich voor drie jaar aan de club. ,,We willen de vereniging een zetje in de rug geven”, zegt eigenaar Bas van Loon. ,,We steken onze nek uit in de hoop dat andere sponsors, die door alle problemen nu in de wachtkamer zitten, en opgestapte leden terugkeren bij de club.”