Kinderen als mantelzorger krijgen vangnet: ‘Ik kook thuis elke dag’

Maar soms wordt het teveel. ,,Ze voelen zich verantwoordelijk, maar weten ze dat ze het zelf niet kunnen oplossen. Dat kan leiden tot faalangst, depressies en schooluitval. De zorgen blijven maar malen in hun hoofd. Of ze gaan maar niet op kamers - ‘hoe moet dat thuis dan?’ - of kiezen voor hun studie niet Utrecht maar Nijmegen, lekker dichtbij.’’ Ook verenigingen en scholen moeten zich realiseren dat kinderen soms mantelzorger zijn. ,,Moet je twee keer in de week trainen, anders wordt je zondags niet opgesteld’’, zegt Verburg. ,,Maar je kunt niet altijd twee keer in de week.”



Verburg wil die groep een vangnet bieden. ,,Uit onderzoek elders blijkt dat het feit dat jonge mantelzorgers weten dat ze ergens terecht kunnen mocht dat nodig zijn, al tot een stuk rust leidt. Wij willen dat luisterend oor bieden. Vragen stellen als:‘Wat heb je nodig om een keer op adem te komen?’ Daarvoor kunnen ze contact met ons opnemen. En de ouders hoeven, mag wel, dat niet te weten. Jonge mantelzorgers willen dat vaak niet: ‘Dan maken ze zich nog meer zorgen’, zeggen ze.”



Sanne Verburg wil in het voorjaar een symposium voor en over jonge mantelzorgers gaan organiseren en verder drie tot vier keer per jaar een uitje voor ze op touw zetten. ,,Een keer bowlen of naar de klimhal. Even de zinnen verzetten.”



Jonge mantelzorgers kunnen zich melden via www.mantelzorgbergendal.nl. Ook ouders of mensen uit de omgeving kunnen jonge mantelzorgers hier aanmelden.