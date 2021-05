Kinderen passen bordje op Glider Monument Klein Amerika aan, maar het is toch géén klimtoestel

Het mag weer: banen zwemmen en naar de speeltuin, maar wat gaat er dan allemaal weer open?

14 mei NIJMEGEN/MALDEN - Baantjes trekken in het zwembad en met de kinderen naar Brakkefort of Tivoli. Het mag vanaf volgende week weer, als er de komende dagen niet te veel nieuwe mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen.