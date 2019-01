‘Kleinste dorp van het land’ door grens 100 inwoners, misschien wel dankzij deze familie

Ze verlieten Nijmegen en klussen nu al maanden in hun oude boerderij aan de Thornsestraat. ,,We wilden graag dichtbij de stad én lekker buiten wonen”, zegt Maarten Huijbers.



,,We vonden de omgeving hier altijd al prachtig, maar dat het Persingen is geworden is toeval. We vielen met onze neus in de boter. We waren nauwelijks verhuisd of er was een dorpsfeest. Konden we meteen met de meeste mensen kennismaken.”



Bezoek wil op weg naar het nieuwe huis van de familie Huijbers nog wel eens verkeerd rijden. ,,Bij Persingen denkt bijna iedereen aan de woningen bij het kerkje, maar wij wonen verderop. Zeg maar in Persingen-Buiten.”



Tot zondag sliepen ze in een container achter hun huis. Nu is de slaapkamer klaar. ,,Ik dacht vooraf: we zijn een jaar aan het klussen. Dat worden er twee. Prima toch?”