KNMI geeft code geel af: organisaties optochten kijken nauwlettend naar harde windstoten

De carnavalsverenigingen van de optochten in Beek (Berg en Dal), Beek (Montferland) en Loo (Duiven) laten weten vroeg in de ochtend te bepalen of maatregelen noodzakelijk zijn.



De organisatie achter de optocht in Loo, die om 11.11 uur begint, stuurde zondag al een e-mail naar enkele carnavalsgroepen die uit plaatsen als Rheden en Tolkamer moeten komen. ,,Wij hebben gevraagd of zij het fijn vinden hun wagens al eerder te brengen’’, zegt Rik Booltink, bestuurslid van carnavalsvereniging De Nathalzen. Geen van de groepen maakte volgens hem gebruik van die mogelijkheid. ,,Stel dat het weer te slecht is om te vertrekken, dan hebben wij een WhatsApp-groep klaarstaan om het nieuws aan alle deelnemers te vertellen.’’