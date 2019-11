‘Kopschoppers’ kermis Groesbeek vrijuit: OM trekt zich om mysterieuze redenen terug

Ook in het VVD-bol­werk willen ze best gas terug nemen: ‘eigen rijbaan voor de elektri­sche auto’

13 november BEEK - Met de teruggang van 130 naar 100 kilometer per uur op de snelweg is de VVD haar paradepaardje uit het kabinet-Rutte 1 kwijt. In Berg en Dal, waar de partij bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen veruit het populairst was, snappen mensen wel dat ergens moet worden ingeleverd. Maar er is ook kritiek. ,,Waarom mogen mensen met elektrische auto’s niet doorrijden?’’