Koudste nacht van deze winter: fruittelers zetten beregening aan om knoppen tegen vorst te beschermen

Lakzegel uit 1436 duikt na 75 jaar weer op: stukje oorlogs­buit terug in Kranenburg

Maar het is weer terug. Dankzij Hens Jordaan uit Naarden. Die maakte het grensstadje recent dolblij toen hij het zegel, gemaakt van een soort messing, terug kwam brengen. Lakzegels werden destijds gebruikt om een afdruk te maken in rode was onder aan brieven en documenten. Om er een officieel tintje aan te geven. In een archief in Düsseldorf ligt nog een document met het lakzegel van de Kranenburgse kerk. Er moeten er veel meer geweest zijn, maar die zijn in de loop der eeuwen verloren gegaan.