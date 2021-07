Kruistocht van 30 jaar tegen giftig jacobskruiskruid: ‘Buurman lachte me altijd uit als hij me bezig zag’

Als het kruid door maaien in veevoer terechtkomt, is dat dodelijk voor runderen, paarden en geiten. Het gif stapelt zich op in de lever en uiteindelijk bezwijken de dieren. ,,Ik las daar al in de jaren 90 over”, vertelt Van Alphen. ,,In Engeland was het probleem bekend en daar had je toen al Ragwort Raid Days, dagen waarop vrijwilligers planten uit de grond haalden. Hier had nog niemand ervan gehoord. Ik hield zelf bijen en dan kan het gif in de honing komen. Ook voor mensen is het kruiskruid giftig. Bovendien had ik geiten.”