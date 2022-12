Kudde zwijnen wroet trainingsveld Germania om

Gennepse politiek: ‘Opgeblazen brandweer­to­ren moet weer een plek in het bos krijgen’

MILSBEEK - De begin van de maand opgeblazen brandweertoren in het Reichswald in het Duitse Grafwegen moet weer worden opgebouwd. Daar pleit het CDA in de gemeente Gennep voor. Er gaat nu een brief naar de gemeente Kranenburg waar Grafwegen onder valt.

15:48