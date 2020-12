Kunstenaar van Gezicht van Nijmegen komt nu met landmark bij Groesbeek: ‘Dit beeld gaat over de toekomst’

Lange Pier en oud wapen van Groesbeek op ‘zök’ van de Feestneus: om het carnaval levend te houden

1 december GROESBEEK - In Groesbeek zeggen ze ‘zök’ tegen sokken. Ook in het meervoud: één zök, twee zök. Carnavalsvereniging De Feestneus verkoopt momenteel carnavals-zök. Om het carnaval een beetje levend te houden, want de steek blijft dit jaar in de kast.