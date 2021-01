Kunstwerk De Raven krijgt nieuwe plek in Millingerwaard na vertrek ontzandingsinstallatie

Diverse inwoners van Kekerdom hebben bij K3Delta en de stichting Kunst in Millingen gevraagd wat er met de raven gaat gebeuren. ,,Het was van begin af aan de bedoeling dat er een permanente plek zou komen”, zegt Luuk Donderwinkel van het ontgrondingsbedrijf.



,,Samen met Staatsbosbeheer, de gemeente en de kunststichting gaan we bekijken wat de beste plek is en hoe we de kosten verdelen. Tot die tijd slaan we de raven op.”