Kunstwerken Ted Felen brengen wat licht in Sint Maartenskliniek

De taptoe is niet meer weg te denken uit Bemmel en in 2025 wordt écht groot uitgepakt

Een zeer geslaagd muzikaal feest in Bemmel, zaterdag. Het publiek genoot van zowel een streetparade als de taptoe. De Bemmelse drumfanfare ESKA voerde het jubileumprogramma keurig uit, maar is stiekem al bezig met 2025. ,,Dan pakken we groot uit.”